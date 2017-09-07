Служба занятости помогла найти работу 47,4 тысячи жителей Подмосковья

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Более 47 тысяч человек смогли трудоустроиться с помощью службы занятости Подмосковья в 2017 году, уровень безработицы в Московской области составил 0,56% к численности экономически активного населения, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"С начала 2017 года при содействии службы занятости Подмосковья было трудоустроено 47,4 тысячи человек", — сказала Забралова.

По данным пресс-службы, также в этом году были временно трудоустроены 21,1 тысячи несовершеннолетних от 14 лет, 4,2 тысячи жителей области приступили к профобучению и дополнительному профобразованию, помощь психологов получили 3,9 тысячи безработных.

Забралова добавила, что центры занятости Подмосковья позволили 1095 инвалидам устроиться на работу в этом году.

Всего в 2017-м в Московской области было организовано 265 ярмарок вакансий, дополняется в сообщении.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская отметила, что уровень регистрируемой безработицы в Подмосковье составил 0,56% к численности экономически активного населения.

К концу августа в областном банке вакансий было размещено 50,5 тысяч предложений, из которых 69,3% — по рабочим профессиям, заключается в материале.