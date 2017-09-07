В Щелковском районе очистят Клязьму к 2022 году

МОСКВА, 7 сентября — РИА Недвижимость. Работы по реабилитации реки Клязьмы и восстановление ее флоры и фауны в границах Щелковского района должны завершиться в 2022 году, сообщает на своей странице в социальной сети "В контакте" глава Щелковского муниципального района Алексей Валов.

"В Щелковском районе будут проводиться работы по реабилитации Клязьмы. В период с 2021 по 2022 год специалисты Минэкологии проведут очистку реки, а также восстановление ее флоры и фауны", — написал глава муниципалитета.

Вопрос, связанный с экологической ситуацией вокруг реки, обсуждался в рамках еженедельного оперативного совещания, говорится в сообщении. На совещании подвели предварительные итоги проверок рабочей группы по выявлению несанкционированных сбросов в Клязьму. "Выявлены факты сброса промышленных стоков в Клязьму и ручей Поныри с двух участков в районе улицы Заводская, а также вывод бытовой канализации со стороны домов 5, 6, 7 и 9 на улице Правобережная", — уточнил Валов.

По его словам, сейчас на территории работают эксперты Роспотребнадзора. Штраф за вред экологии может составить нескольких сотен миллионов рублей. Все выявленные трубы будут забетонированы, заключил глава района.

Работы по реабилитации Клязьмы будут проводиться в рамках реализации региональной программы восстановления малых рек Подмосковья.

Целью программы является охрана природной среды и создание благоприятных условий для горожан. В программу экологической реабилитации включены реки, находящиеся в самом плохом состоянии. Помимо Клязьмы, это Пехорка, Яуза, Пахра, Сукромка, Борисовка и еще ряд рек. До 2023 года запланирована реабилитация 73 км малых рек Московской области в шести муниципальных образованиях.