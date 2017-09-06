В этом году в Химках появятся три новые школы

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пойти в новые школы дети смогут уже в следующем учебном году.

До конца года в Химках появятся три новые школы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу городского округа Дмитрия Волошина.

Школа на улице Микояна в микрорайоне Сходня будет введена в эксплуатацию к концу 2017 года. Строительство школы началось в 2011 году, но из-за того, что у компании-застройщика закончились деньги, работы пришлось прекратить еще на стадии наружной отделки. В настоящее время найден новый инвестор, и строительство школы завершится в течение нескольких месяцев.

"Мы планируем завершить в этом году строительство школы, которая не была достроена несколько лет. Это школа на улице Микояна. Весьма сложный объект, строится за внебюджетный источник, за счет инвестора, и были определенного рода перебои, но сейчас нам осталось завершить 20% всех работ. В 2018 году дети смогут пойти в эту школу", — сообщил Дмитрий Волошин, глава городского округа Химки.

Также работы по реконструкции завершатся в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Работы по реконструкции были начаты в 2016 году. Школа будет расположена в трехэтажном здании в центре Химок, раньше там располагался коммерческий институт. Данная школа станет первой на территории Московской области для детей с отклонениями восьмого вида.

"Немаловажным является для нас немонтируемое оборудование в школах и детских садах. Сейчас в администрации создана специальная комиссия, которая решает, какая именно мебель и учебные принадлежности появятся в том или ином учебном заведении", — сказал Дмитрий Волошин.

Кроме того, будет закончено строительство пристройки к лицею №10 на Парковой улице. По словам Волошина, все школы будут оснащены современным оборудованием и мебелью. Во всех школах Химок совместно с известными шеф-поварами разработано специальное меню, которое отвечает всем принципам здорового питания.