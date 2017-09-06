Подмосковье полностью обеспечено источниками резервного питания

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Дизельными генераторами в первую очередь будут оборудованы детские сады, школы и больницы.

В Московской области подготовлены стационарные и передвижные источники резервного питания на случай аварийных отключений или ремонтных работ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Дизельные генераторы будут размещены в первую очередь на территории социально значимых учреждений, таких, как больницы, школы, и детские сады.

"Наличие резервных источников электроснабжения позволяет оперативно восстанавливать электроснабжение потребителей по временной схеме, на время проведения ремонтных работ на основном оборудовании. При нарушении электроснабжения в первую очередь оперативно восстанавливается подача электричества на объекты жизнеобеспечения и социально значимые учреждения – больницы, школы, детские сады", – подчеркнул Дмитрий Пестов.