Реабилитационный центр для животных построят в подмосковном Подольске

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Срок окончания строительства запланирован на конец 2017 года.

Реабилитационный центр для животных сдадут в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Главгосстойнадзор Московской области. В данный момент строители приступают к финальным работам.

"В настоящее время на объекте завершено строительство основных зданий. Ведутся работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей, отделочные работы, благоустройство территории. Плановое завершение строительства планируется в IV квартале 2017 года", — сообщил глава регионального Главгосстойнадзора Руслан Тагиев.

Общая площадь центра, возводимого на инвесторские средства, составит 1260 квадратных метров. В здании будут располагаться бытовые помещения для персонала, вольеры, зона открытого выгула и открытый манеж для публичных мероприятий.