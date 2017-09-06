В Московской области стартует экологический конкурс

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Конкурс "Чистое Подмосковье", направленный на формирование в обществе культуры экологии, в частности, на осуждение выброса мусора в неположенным месте, стартует в Московской области, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган в среду.

"Мы объявляем конкурс. Конкурс будет действовать полтора месяца. Цель конкурса абсолютно понятна: воспитание, нетерпимость к людям, которые выбрасывают мусорят в неположенном месте, и максимальное количество создания общественного мнения, которое, собственно, будет это осуждать", — сказал Коган в ходе пресс-конференции, посвященной старту конкурса.

Он пояснил, что для участия в конкурсе нужны активные граждане. "Сайт соответствующий создадим, у нас будет комиссия, которая будет заниматься собственно отбором этих мероприятий. Самые главные три условия: чтобы видео было, чтобы мы могли идентифицировать нарушителя… либо мы привязываемся к его месту жительства, либо привязываемся к месту его участка, либо номеру машины", — сказал Коган.

По данным пресс-службы организаторов конкурса, в нем может принять участие любой житель или гость Подмосковья, который создал видеоролик, в видео должен быть запечатлен момент незаконного выброса бытовых отходов, либо любое другое действие, связанное с загрязнением природы области и, на взгляд автора, являющееся неподобающим действием.

"Ролик станет участником еженедельного голосования на сайте проекта и в социальных сетях. Видео, которое наберет наибольшее количество голосов, пройдет в финал. Победителей ждет подарок – самые необходимые помощники современного человека: смартфоны и планшеты", — говорится в сообщении.