Часть земель в Дмитровском районе могут выделить под садовое товарищество

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 6 сентября – РИА Недвижимость. Часть земель сельхозназначения в Дмитровском районе Подмосковья могут выделить под садовое товарищество (СНТ), заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С просьбой изменить статус земель к губернатору обратились работники агрофирмы "Бунятино", которую глава региона посетил с рабочим визитом.

"У нас есть программа для многодетных, мы стараемся удовлетворить спрос, но не всегда получается, ведь земли больше не становится – свободной практически нет. Поэтому если есть какие-то специальные программы на предприятии, для особо профессиональных старательных работников мы можем выделить и часть земли перевести под СНТ. Это здравая мысль", – сказал Воробьев.

Директор агрохолдинга "Дмитровские овощи" Сергей Филиппов предложил изменить статус части земель агрохолдинга, граничащим с землями поселения. "Можно изменить статус и использовать землю для создания садового товарищества. Мы готовы дать эту землю, готовы помочь. Не дело, когда человек на земле работает, но земли не имеет", – сказал Филиппов.

Губернатор обещал рассмотреть вопрос с изменением статуса земель в Дмитровском районе в ближайшее время.

ЗАО "Агрофирма "Бунятино" занимается выращиванием овощей и картофеля в открытом грунте. Годовой объем производства составляет 150 тысяч тонн овощей и картофеля. Общая посевная площадь составляет порядка 6 тысяч гектар. За последние 3 года в развитие производства вложено более 300 миллионов рублей.