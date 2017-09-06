Минэкологии Подмосковья проверяет законность стройки в Старой Купавне

МОСКВА, 6 сен — РИА Недвижимость. Подмосковные инспекторы экологического надзора проводят проверку законности строительства нового моста через реку Шаловку в городе Старая Купавна Ногинского района, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

Расследование проводится по обращению администрации города, куда поступила жалоба директора одного из местных предприятий. Он сообщил о том, что в водоохранной зоне реки Шаловки проведены незаконные строительные работы, сообщается в пресс-релизе.

"Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, по предварительной информации, нарушители самовольно построили мост через Шаловку, при этом были забетонированы часть русла и водоохранной зоны реки. В администрации Старой Купавны сообщили, что работы проведены в отсутствие экологической документации", — говорится в нем.

В настоящее время Минэкологии области проверяет полученные сведения. Если они подтвердятся, предприятие, построившее мост, будет привлечено к ответственности в соответствие с Водным кодексом России, указывается в сообщении.