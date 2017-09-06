В подмосковном Домодедово для жителей проведут диспансеризацию 9 сентября

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Жители подмосковного городского округа Домодедово в субботу, 9 сентября, смогут пройти бесплатную диспансеризацию, сообщается на сайте администрации городского округа.

"Отдел социальной помощи администрации городского округа Домодедово и ГБУЗ Московской области "Домодедовская центральная городская больница" приглашают граждан на прохождение диспансеризации в субботу, 9 сентября 2017 года, с 08:00 до 12:00", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, диспансеризация будет проводиться в городской поликлинике Домодедовской центральной городской больницы на улице Пирогова в микрорайоне Центральный, в поликлинике медико-санитарной части ДЦГБ в микрорайоне Авиационный на улице Ильюшина и поликлинике больницы "Заря Подмосковья" в селе Растуново на улице Мирная.

Цель диспансеризации — выявить хронические неинфекционные заболевания, являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности, и факторы риска их развития. Бесплатная диспансеризация взрослых (старше 21 года) проходит раз в три года. Для женщин и мужчин разных возрастов определен конкретный перечень осмотров узкими специалистами и диагностических процедур.