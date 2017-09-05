Показатель численности работающих инвалидов в МО должен вырасти до 40%

Человек с ограниченными возможностями за компьютером. Архивное фото

Человек с ограниченными возможностями за компьютером. Архивное фото

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. На данный момент этот показатель составляет 31% от общего числа инвалидов в Подмосковье.

К концу года показатель численности работающих инвалидов в Подмосковье увеличится до 40%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития Московской области.

По словам министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, вопрос повышения уровня занятости людей с ограниченными возможностями находится на контроле комиссии при президенте РФ по делам инвалидов, правительства РФ, губернатора Подмосковья и Министерства социального развития региона.

Фаевская добавила, что занятость инвалидов является важнейшей целью социальной политики Подмосковья.

"На территории Подмосковья проживают около 120 тысяч граждан из числа инвалидов. Сегодня из них работают 37,2 тысячи человек, что составляет 31%. К концу года показатель численности работающих инвалидов трудоспособного возраста должен возрасти до 40%", — сообщила Ирина Фаевская.

Также Министерство социального развития Московской области просит всех работодателей региона найти возможность выделить рабочие места для трудоустройства инвалидов сверх установленной квоты.