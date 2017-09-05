В МО за первые семь месяцев 2017 года построили более 47 тысяч квартир

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. 147,8 миллиарда рублей составил объем работ в строительстве в январе-июле текущего года.

В январе-июле 2017 года в Подмосковье объемы ввода в эксплуатацию жилья снизились на 7,2%, по сравнению с январем-июлем 2016 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Мособлстат.

Таким образом, за период январь-июль 2017 года в Московской области ввели в эксплуатацию 47075 квартир общей площадью 3,46 миллиона квадратных метров.

98,6% являются зданиями жилого назначения из числа введенных в действие за январь-июль 2017 года зданий. За первые семь месяцев текущего года жителями за счет собственных и заемных средств было введено в действие 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

Объем работ в строительстве составил 147,8 миллиарда рублей в январе-июле 2017 года. Это на 3,8% ниже того же периода прошлого года.