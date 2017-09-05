Строительство надземной части основного цеха завода Mercedes началось в МО

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Все строительные работы проходят согласно графику.

Завод Mercedes в Солнечногорском районе строится согласно графику, сообщил телеканал "360". Начато возведение надземной части основного производственного цеха завода.

С момента начала стройки, развернувшейся на 84 гектара, прошло всего 2,5 месяца, но место, на котором возводится предприятие, уже не узнать. С момента закладки первого камня строительство шло интенсивными темпами, а завершить его планируют уже через 1,5 года.

Производство полного цикла — сварку, окраску, сборку — наладят до конца 2018 года. В Солнечногоском районе будут производить сразу несколько автомобильных платформ: седаны, кроссоверы, внедорожники.

Локализовать производство в России "Мерседес" пытается с 2013 года. Однако проекты в других регионах до конца так и не были реализованы. Таким образом, "Мерседес" — последний из немецкой тройки автопроизводителей, локализовавший производство в РФ. Подмосковье оказалось наиболее привлекательным для немецкого концерна.

От Московской области завод получил ряд преференций: бесплатное подключение к сетям, аренду участка на особых условиях, льготную ставку налога на прибыль. Ведь с запуском производства автомобилей область получит 1500 рабочих мест. Кроме того, подмосковные училища и колледжи уже перепрофилируются, чтобы обучать будущих сотрудников завода по специальности "робототехника".