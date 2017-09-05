Запись к врачам онлайн в Подмосковье растет

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Количество записей к врачам онлайн выросло с начала сентября на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"С 1 сентября жители Подмосковья могут записываться к врачам только через областной портал госуслуг, единый кол-центр губернатора Московской области и информационный терминал в поликлинике", — сообщила Забралова, слова которой цитируются в сообщении.

В нем добавляется, что изменения позволяют минимизировать человеческий фактор при записи на прием, упростить процедуру и ликвидировать очереди в регистратуры.

Звонки в едином кто-центре работают 200 операторов в смену, количество вызовов в смену увеличилось с 2 тысяч до 14 тысяч. При этом среднее время ожидания ответа в пиковые часы не превышает 2 минут, отмечается в материале. Также через единый кол-центр можно вызвать врача на дом, отменить или перенести запись, узнать дополнительную информацию о работе учреждений здравоохранения региона.