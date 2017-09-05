Общественно-деловой центр появится в подмосковной Балашихе

МОСКВА, 5 сен – РИА Недвижимость. Общественно-деловой центр создадут на территории балашихинской хлопкопрядильной фабрики в Подмосковье, говорится в сообщении городской администрации.

"На территории фабрики мы планируем создать общественно-деловой центр. В течение двух месяцев собственником будет проработана концепция развития территории", – сказал глава города Сергей Юров, его слова приводятся в документе. На территории планируется создать городскую зону с развитой инфраструктурой: магазинами, зонами активного отдыха с ледовым катком и скалодромом, зонами рекреации с фонтанами и пр. Территория фабрики будет открытой, для этого уберут часть ограждения. Это улучшит пешую доступность нескольких микрорайонов города. Также прорабатывается вопрос создания транспортной развязки на перекрестке возле фабрики.

В администрации Балашихи РИА Недвижимость сообщили, что владелец объекта планирует привлекать собственные средства при реализации проекта. Проект находится в стадии разработки, объем инвестиций и сроки ввода в строй пока неизвестны.

"Хлопкопрядильная фабрика в Балашихе является объектом культурного наследия. Все работы будут проводиться с обязательным требованием сохранения его исторического облика", – отмечается в сообщении. Сейчас на территории фабрики находится 179 организаций: производственные помещения, фитнес-центр, медицинский центр, гостиница, кафе и рестораны.

Балашихинская хлопкопрядильная фабрика была основана в 1830 году князем Иваном Трубецким. Вокруг нее был построен поселок с казармами для рабочих, с которого началась история города. Год постройки фабрики принято считать и годом основания Балашихи.