Фармкомпания вложит 1,2 млн рублей в расширение производства в Подмосковье

МОСКВА, 5 сен — РИА Недвижимость. Фармацевтическая компания "Гедеон-Рихтер-Рус" вложит 1,2 миллиона рублей в расширение производства в Подмосковье, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Крупнейший иностранный фармпроизводитель принял решение о расширении и модернизации собственного производства. Объем инвестиций в проект составит 1,2 миллиона рублей", — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, его слова цитируются в документе.

Как указывается в нем, между правительством Московской области и акционерным обществом "Гидеон Рихтер-Рус" заключено соглашение о модернизации и расширении фармацевтического производства с правом использования налоговых льгот по налогам на прибыль и на вновь созданное имущество. Соглашение действует до 2022 года.

В рамках реализации инвестиционного проекта будет закуплено и введено в эксплуатацию современное производственное и лабораторное оборудование, внедрена система радиочастотного штрих-кодирования, расширены промышленная и логистическая база, оснащены системами управления и диспетчеризации инженерные сети. Согласно соглашению ставка налога на прибыль будет снижена на 4,5%, в отношении налога на имущество будет действовать прогрессивная ставка от 0 до 1,5%. Проект будет реализован до конца 2020 года, налоговые льготы будут сохраняться на два года дольше, уточняется в сообщении.