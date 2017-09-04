В Подмосковье собрали более 20 тысяч тонн тепличных овощей

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Подмосковье уже собрано более 20 тысяч тонн овощей в теплицах. Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина сообщил телеканал "360".

По словам Разина, в этом году были превышены показатели 2016 года по овощам закрытого грунта. В прошлом году была собрана 21 тысяча тонн овощей из закрытого грунта.

"В этом году тепличных овощей уже собрали 23 тысячи тонны. В том числе 19 тысяч тонн огурцов и четыре тысячи тонны помидоров", — отметил Андрей Разин.

Кроме того, в Подмосковье, по данным на конец августа, собрали порядка 200 тысяч тонн зерна.

Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за два года на территории области планируется создать порядка 80 гектаров теплиц.