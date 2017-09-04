Несколько школ и детсадов построят в Балашихе в 2018 году

МОСКВА, 4 сен — РИА Недвижимость. Несколько учебных заведений планируется построить в Балашихе в 2018 году, сообщается в материалах пресс-службы городской администрации.

"Три школы и два детских сада планируется построить в городском округе Балашиха в 2018 году. Работы будут проводиться в рамках софинансирования из местного и областного бюджетов, а также за счет средств инвесторов-застройщиков", — говорится в сообщении.

В рамках софинансирования из местного и областного бюджетов будет вестись строительство пристройки на 300 мест к школе №2 на улице Кудаковского и детского сада на 110 мест в микрорайоне Авиаторов, отмечается в материале. В нем уточняется, что к работам приступят в четвертом квартале 2017 года.

Помимо этого в рамках инвестпрограммы будут построены школа на 792 места в микрорайоне Центр-2 и детский сад в Саввино более чем на 200 мест. Также компания-застройщик приступила к строительству образовательного учреждения на 500 мест в микрорайоне 1 Мая, добавляется в документе.

В 2018 году будут проведены проектно-изыскательские работы по строительству пристроек на 400 мест к школе №30 в микрорайоне Авиаторов и на 600 мест к школе №8 в Кучино, а также нового учебного заведения на месте бывшей школы-интерната в микрорайоне 1 Мая, заключается в релизе.

Ранее сообщалось, что 1 сентября 2017 года в Балашихе была открыта школа на 450 мест в микрорайоне Ольгино. Также возведена пристройка на 150 мест к детскому саду "Лесовичок" на улице Орджоникидзе.