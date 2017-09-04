"Система-112" в Подмосковье приняла уже более 17,5 миллиона вызовов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Свыше 17,5 миллиона звонков поступили операторам системы-112 в Московской области с начала ее эксплуатации в регионе, на номер "112" поступают более 82% всех экстренных вызовов в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С начала работы подмосковной системы — 112 (1 июня 2015 года) по настоящее время операторы приняли и обработали уже более 17,5 миллионов вызовов", — приводятся в материале слова Пестова.

Он добавил, что за два года эксплуатации системы-112 проведена большая работа по ее развитию, расширению функционала и повышению качества взаимодействия с населением. Номер "112" стал узнаваемым среди населения области.

"На сегодняшний день на этот номер поступает уже более 82% всех экстренных вызовов — в прошлом году этот показатель составлял 50%. При этом номера "01", "02", "03" и "04" ради удобства жителей все еще остаются активными для приема вызовов", — подчеркнул Пестов.

Как отмечается в материале, по статистике, порядка 65% обращений адресовано специалистам скорой медицинской помощи, около 25% — полиции, остальные 10% — пожарным, ГИБДД, газовикам и другим службам. Ежедневно в подмосковную систему — 112 поступает свыше 20 тысяч вызовов. В системе-112 Московской области работают сурдопереводчики, профессиональные лингвисты и психологи, которые круглосуточно оказывают необходимую помощь обратившимся.

Система — 112 Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействовано более 3500 специалистов. Для организации работы областной системы-112 было разработано самое современное программное обеспечение и внедрены технологические решения, не имеющие аналогов не только в России, но и за рубежом.