В подмосковной Балашихе построили жилой дом на 570 квартир

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Рабочие завершили строительство жилого дома в подмосковной Балашихе, специалисты выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, к заселению готовы 570 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выданы корпусу №3, расположенному по адресу: городской округ Балашиха, шоссе Энтузиастов", — сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.

По данным пресс-службы, площадь 17-этажного жилого дома составляет 48547 квадратных метров. К заселению готовы 570 квартир, в том числе однокомнатных — 271, двухкомнатных — 266, трехкомнатных — 33. Общая площадь квартир — 33111 квадратных метров.

Специалисты отмечают, что первый этаж — нежилой, предназначен для размещения офисов и технических помещений. В проекте учтены требования комфортного доступа маломобильной категории граждан. Выполнено благоустройство придомовой территории — установлены детские игровые и спортивные комплексы, места для отдыха, оборудована парковка, дополняется в сообщении.

Финансирование — средства инвестора. Застройщиком выступает ООО "ПКФ Виктория-5", заключается в материале.