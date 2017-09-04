В Подмосковье поощрят победителей всероссийской олимпиады школьников

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей и 100 тысяч рублей получат победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В целях поощрения в Подмосковье победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получат единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей, призеры — 100 тысяч рублей", — сообщила Забралова.

По ее словам, единовременная выплата осуществляется из средств регионального бюджета. Денежное поощрение получат ребята, завоевавшие призовые места на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, являющиеся учениками государственных, федеральных, муниципальных и частных школ, расположенных на территории Московской области.

По данным пресс-службы, всего в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2017 года соревновались 220 детей из Подмосковья. С наградами вернулись 92 школьника.

Для получения выплаты победители и призеры должны представить в управление образованием по месту обучения в школе заявление в свободной форме, реквизиты счета для перечисления средств, копии паспорта (свидетельства о рождении), ИНН, СНИЛС, заключается в материале.