Вторая спартакиада госслужащих прошла в подмосковном Долгопрудном

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Финальные турниры спартакиады государственных служащих состоялись в подмосковном Долгопрудном, подобные спортивные соревнования проходят второй год подряд, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

По данным пресс-службы, команды министерств и ведомств правительства Московской области соревновались в 10 видах спорта. В рамках спартакиады проходили состязания по плаванию, дартсу, русскому жиму, комплексу ГТО, шахматам и стритболу, а также финальные встречи по волейболу, футболу и настольному теннису. Финалисты определились в результате отборочных этапов, которые прошли в июле.

"Это наша вторая спартакиада, конечно в этом году участников стало больше, все ведомства собрались в финале. Здесь свыше 700 человек, которые соревнуются в финале в 10 дисциплинах. В этом году мы впервые ввели соревнования по страйкболу и вместе с Михаилом Галустяном в парке "Патриот" провели это мероприятие. Многие участники прошлогодней Спартакиады весь год тренировались, чтобы принять участие в финальных турнирах. Наша задача — оздоровление наших сотрудников и я уверен, что мы эту задачу выполнили", — сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Церемонию награждения победителей спартакиады провел известный российский футболист Роман Широков. Помощь в проведении мероприятия оказывал волонтерский корпус "Живу Спортом", заключается в материале.