В подмосковных Луховицах около Введенской церкви благоустроили родник

ЛУХОВИЦЫ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 4 сен — РИА Недвижимость. Родник в Луховицах возле Введенской церкви, где венчался писатель Константин Паустовский, благоустроен в рамках проекта "Родники Подмосковья", передает корреспондент РИА Недвижимость.

Проект стартовал в 2016 году по инициативе Минэкологии Московской области. В крестном ходе от церкви до родника приняли участие министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган и глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков.

После церемонии освящения родника министр экологии и природопользования поблагодарил всех, кто принял участие в работах по благоустройству.

"Дело, которое мы сегодня сделали, это большое дело. В работе по благоустройству приняли участие более ста жителей Луховиц и близлежащих деревень", — сказал Коган. Он отметил, что работы по расчистке родника, обустройству купели, строительству часовни и подъездных путей обошлись городскому бюджету и спонсорам в 1,5 миллиона рублей.

К настоящему моменту на интерактивную карту проекта "Родники Подмосковья" жителями региона нанесены 756 источников, самые крупные из которых будут благоустроены. До конца 2017 года работы закончатся возле 15 источников в Коломне, Звенигороде, Озерах, Рузе и еще в 8 муниципалитетах Московской области.