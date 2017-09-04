В подмосковном Подольске построят новую школу на 800 учащихся

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Власти Московской области одобрили строительство общеобразовательной школы на 800 человек в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

"Минмособлимущество согласовало контракт ГУП МО "НИиПИ градостроительства" на выполнение проектно-изыскательских работ по общеобразовательной школе микрорайона Климовск в Подольске", — сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

По данным пресс-службы, проект школы в Подольске выполнен с учетом обновленных в 2015 году норм проектирования и строительства школьных зданий и сооружений, санитарных правил и нормативов питания, а также требований к организации медицинского обслуживания учащихся и к обеспечению безопасности.

"Проект будущей школы, которая сможет принять более 800 человек, подготовлен специалистами ГУП МО "НИиПИ градостроительства", — отметил генеральный директор предприятия Олег Диденко.

Здание рассчитано на 33 класса (по 25 учащихся в каждом) и имеет хорошую транспортную и пешеходную доступность для жителей прилегающих микрорайонов. В школе будет реализована концепция безбарьерной среды, то есть, дети с ограниченными возможностями здоровья получат возможность полноценной интеграции в среду сверстников, дополняется в материале.

Внутренняя отделка помещений предусматривает использование высококачественных отделочных материалов. На территории школы будут размещены площадки для игр, отдыха и спорта, а также посажены 126 декоративных деревьев и оформлены газоны, заключается в сообщении.