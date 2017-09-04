В подмосковных школах начались уроки энергосбережения

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Тематические уроки бережного отношения к энергетическим ресурсам начали проводить в школах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

"В школах Московской области стартовали тематические уроки по вопросам энергоэффективного освещения и бережного отношения к энергетическим ресурсам. Уроки проводят специалисты компаний топливно-энергетического комплекса в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, самые первые занятия для учеников 6-7 классов прошли в Синьковской школе №1 Дмитровского района. Министр энергетики Московской области Леонид Неганов отметил, что работу по формированию у граждан энергоэффективной модели поведения надо вести постоянно и начинать еще в детском возрасте.

"Уроки энергосбережения в школах лишь часть масштабного фестиваля #ВместеЯрче, целью которого является популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрение современных энергосберегающих технологий среди населения. 16 сентября на территории Инновационного центра "Сколково" (Большой бульвар, дом 42, корпус 1) состоится региональный финал фестиваля", — подчеркивается в материале.