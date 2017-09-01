Подмосковным учителям и медработникам повысили зарплату с 1 сентября

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Работникам сферы образования и здравоохранения в Московской области повысили заработную плату. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

Программа реализуется с небольшим опережением согласно Указу президента России.

По словам Воробьева, для трудоустройства и привлечения учителей и врачей в Подмосковье предусмотрен ряд программ, таких, например, как льготная ипотека и другие.

"Мы, конечно, заинтересованы, чтобы в Московскую область приезжали новые профессиональные кадры и в образование, и в здравоохранение. Для этого у нас есть программа "Социальная ипотека", где мы делаем все, чтобы предоставить по сути бесплатную квартиру, где человек платит только льготные проценты", — заявил Андрей Воробьев.

Зарплату сотрудникам бюджетной сферы повышают в Подмосковье два раза в год — в мае и сентябре.