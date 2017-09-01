В Подмосковье две тысячи обманутых дольщиков получат жилье до конца года

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Порядка двух тысяч обманутых дольщиков смогут получить свои квартиры в Подмосковье в этом году. Запланирована выдача ключей по 19 объектам. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Максима Фомина.

Выдача ключей по 19 объектам запланирована в Московской области в 2017 году. Таким образом, около двух тысяч обманутых дольщиков получат квартиры. Об этом в эфире телеканала "360" доложил заместитель председателя правительства региона Максим Фомин Андрею Воробьеву.

Он заявил, что в регионе решена проблема 18 тысячи дольщиков. На данный момент идет разработка дорожных карт по проблемным объектам в области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что число обманутых дольщиков составляет порядка 10 тысяч человек.

"С сентября этого года мы начинаем активную сдачу объектов", — добавил глава региона.

Кроме того, он отметил, что в области проводится разъяснительная работа с теми, чью проблему решить быстро невозможно.

"Мы делаем все, чтобы те, кого обманули, получили свои долгожданные квартиры. Однако сделать это мгновенно нельзя, потому что существуют юридические процедуры", — подчеркнул Андрей Воробьев.