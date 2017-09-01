Капитальный ремонт подмосковных больниц закончат до конца 2018 года

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по проведению ремонтных работ в поликлиниках и больницах региона.

Как отметил глава Подмосковья, для того, чтобы до конца 2018 года полностью завершить капитальный ремонт медицинских учреждений, выделены большие средства. Причем в некоторых зданиях до этого времени ремонт вообще не проводился. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы год назад приняли большую программу, дополнительно выделили 11 миллиардов рублей для того, чтобы впервые в некоторых лечебных заведениях провести капитальный ремонт. В программу входят объекты в Балашихе, Королеве, Подольске, Одинцове, Сергиевом Посаде, Озерах, Коломенском районе", — уточнил губернатор.

По словам Андрея Воробьева, кроме ремонтных работ в существующих больницах и поликлиниках, на территории Подмосковья открываются новые центры, например, онкологический центр в Балашихе. Онкоцентр уже функционирует. Каждый день врачи принимают больных, проводят операции и спасают человеческие жизни.