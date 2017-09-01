В Подмосковье выявят земельные участки, используемые не по назначению

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Подмосковье стартовали рейды по выявлению земельных участков и объектов капитального строительства, которые используются не по назначению. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства имущественных отношений Московской области.

Во время рейдов активисты рассказали нарушителям о том, как изменить вид разрешенного использования участка на тот, который будет соответствовать фактическому. Помимо информирования, активисты помогают собственникам решать проблемы, возникающие при переводе собственности из одного вида в другой.

В настоящий момент в Московской области 147 видов собственности используются не по назначению. По инициативе ОНФ для исправления ситуации были сформированы специализированные группы из активистов Общероссийского народного фронта и сотрудников Министерства имущественных отношений и администрации. Инициатива ОНФ была одобрена министром имущественных отношений Московской области Андреем Аверкиевым и Московской областной думой.

"Приведение выявленных объектов к фактическому виду использования наведет порядок в землепользовании, обеспечит поддержку малого бизнеса, его легализацию и существенно увеличит налоговую базу местных бюджетов. Ведь эти налоги используются на местах для социального обеспечения населения", — сообщил Андрей Аверкиев.

По итогам первого рейда в городском округе Истра спецгруппы проинформировали около 20 нарушителей.

Нецелевым использованием земли считается использование индивидуального жилого дома, стоящего на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, не по прямому назначению, например, в качестве магазина или автосервиса.

Для изменения вида разрешенного использования земли достаточно обратиться в МФЦ с соответствующим заявлением. Срок рассмотрения заявления составляет 30 дней.