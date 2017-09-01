В Подмосковье официально закрыли полигон "Кулаковский"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мусорный полигон "Кулаковский" в Чеховском районе официально закрыт, на данный момент решают вопрос о завозе на территорию чистых грунтов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Администрация Чеховского района повесила плакат, что полигон закрыт. Администрация района решает вопрос о завозе чистых грунтов, чтобы соблюсти все меры противопожарной безопасности и снизить негативное воздействие, в том числе, запахи", — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе министерства добавили, что видеокамеры, установленные на полигоне ТБО, должны быть переведены в систему "Безопасный город". Проект рекультивации полигона после доработки должен будет пройти экологическую экспертизу, после будет найден подрядчик для проведения работ.

По решению суда завоз мусора на полигон "Кулаковский" приостановили в конце июля. На данный момент площадь объекта составляет более 13 гектаров.