В Реутове открылась первая Физико-математическая гимназия Касперского

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первая Физико-математическая гимназия Касперского открылась на базе реутовской школы №10. На церемонии открытия присутствовали глава Реутова Станислав Каторов, депутат Госдумы Максим Сураев и основатель гимназии, владелец "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. Об этом сообщил телеканал "360".

"Сегодня мы открываем нашу Физико-математическую гимназию, в нашей практике это уникальный проект. В дальнейшем будем привлекать к нам самых одаренных детей со всей России", — сообщил Евгений Касперский.

Также Касперский добавил, что в гимназии пока существует только десятый класс, в котором обучаются 16 детей. Углубленная программа, по которой построена система обучения, включает девять уроков математики, пять уроков физики и четыре урока информатики каждую неделю. Для гимназистов будут проводиться специальные занятия и семинары, обучающие навыкам программирования и криптографии.

"Открытие Математической гимназии Касперского — пример реализации концепции развития Реутова как наукограда. Для нас очень важно построить в городе систему образования мирового уровня, в рамках которой мы могли бы готовить высококлассных специалистов и гарантировать качество обучения на всех этапах", — заявил Станислав Каторов, глава Реутова.

В 2019 году гимназия переедет в новое здание на 1125 человек, рядом с которым будет возведен жилой корпус на 120 человек, что позволит жителям других регионов обучаться в гимназии. В настоящий момент программа рассчитана на одаренных детей Реутова, ближайшего Подмосковья и Москвы.