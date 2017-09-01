В Подмосковье специалисты спасают сбитого машиной домового сыча

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. К экологам заказника "Журавлиная родина" жители поселка Северный в Талдомском районе принесли сбитого машиной домового сыча, который занесен в Красную книгу Московской области под третьей категорией — "редкий гнездящийся вид", после реабилитации птицу вернут в природу, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

"Раненую птицу перевезли в Центр реабилитации диких животных, где за ней ухаживают специалисты. После реабилитации сыча вернут в природную среду", — говорится в сообщении.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, снижение численности домовых сычей происходит, в том числе, из-за его популярности у любителей домашних птиц. Это маленькая, очень красивая птица с ласковым и дружелюбным характером, из-за чего орнитологи часто называют ее "пернатой кошкой". Домовые сычи легко поддаются дрессировке. Цена птицы может достигать 25 тысяч рублей и выше.

Кроме того, сычи часто гибнут после обильных снегопадов, когда им становится трудно добывать из-под снежного покрова пищу — преимущественно, мелких грызунов и других млекопитающих, дополняется в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе мониторинга Минэкологии домовый сыч у северной границы Подмосковья был отмечен лишь однажды, вблизи деревни Юдино. По мнению орнитологов, в настоящее время в регионе гнездятся не более 20 пар сычей.

Домовый сыч в Московской области находится под особой охраной с 1978 года. Минэкологии просит автомобилистов при движении в темное время суток учитывать, что на дорогах могут находиться ночные птицы, заключается в материале.