Новый газопровод ввели в строй в деревне под Зарайском

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В деревне Новоселки подмосковного городского округа Зарайск запустили в работу новый газопровод протяженностью 4,7 километра, он поможет газифицировать дома 350 местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В рамках губернаторской программы "Развитие газификации Подмосковья" введен в эксплуатацию новый газопровод в деревне Новоселки городского округа Зарайск. Его протяженность — 4,7 километра. Благодаря этому созданы условия для газификации домов 350 местных жителей", — отмечается в сообщении.

По словам Пестова, с начала 2017 года на территории Московской области по губернаторской программе уже ввели в эксплуатацию 22 газопровода. Всего в текущем году в Подмосковье планируется газифицировать 82 населенных пункта с населением 33 тысячи человек.

"Ввод в эксплуатацию большинства объектов годовой программы газификации запланирован на конец года", — отметил Пестов.

За последние четыре года темпы газификации Московской области выросли в четыре раза. За это время в рамках губернаторской программы построено свыше 1500 километров газопроводов, газифицировано более 250 населенных пунктов, порядка 100 тысяч жителей Подмосковья получили возможность подключить к газу свои дома, заключается в материале.