Минтранс Подмосковья прогнозирует ухудшение ситуации на дорогах в выходные

МОСКВА, 1 сен — РИА Недвижимость. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской прогнозирует ухудшение транспортной ситуации в регионе в выходные дни, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Министерство… обращает внимание водителей на возможное ухудшение дорожно-транспортной ситуации в регионе из-за окончания отпускного сезона", — сообщается в документе. В нем напоминается, что увеличение количества автомобилей на дорогах Подмосковья, плотности транспортных потоков и пробки способствуют возникновению ДТП. В выходные дни растет число ДТП с тяжкими последствиями.

Только за прошедшие сутки, 31 августа, на дорогах Московской области зафиксировано 23 ДТП, в результате аварий погибли 6 человек, еще 30 получили ранения, из них 3 детей, сообщается в материалах компании.

Министерство транспорта Московской области призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах области. Соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, скоростной режим и быть бдительными на пешеходных переходах. Пешеходам необходимо переходить проезжую часть только в специально отведенных местах, заключается в сообщении.