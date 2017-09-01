В Ленинском районе Подмосковья 2 сентября откроют детскую школу искусств

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новую детскую школу искусств откроют в поселке Развилка Ленинского района Московской области в субботу, 2 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

"Министр культуры Московской области Оксана Косарева 2 сентября примет участие в церемонии открытия новой детской школы искусств в поселке Развилка Ленинского района", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, строительство новой школы началось в 2014 году. Из областного бюджета на работы выделили 170 миллионов рублей, в том числе на закупку музыкальных инструментов — 2 миллиона рублей.

В новом здании площадь увеличилась почти в 17 раз: площадь старого здания составляла 293 квадратных метра, нового — 5,1 тысячи квадратных метров. Если в старом здании было 8 классов, то теперь — 31, дополняется в сообщении.

До конца года в Московской области будет открыта еще одна детская школа искусств в Наро-Фоминском городском округе, заключается в материале.