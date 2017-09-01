В Ленинском районе Подмосковья 2 сентября откроют детскую школу искусств

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новую детскую школу искусств откроют в поселке Развилка Ленинского района Московской области в субботу, 2 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.
"Министр культуры Московской области Оксана Косарева 2 сентября примет участие в церемонии открытия новой детской школы искусств в поселке Развилка Ленинского района", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, строительство новой школы началось в 2014 году. Из областного бюджета на работы выделили 170 миллионов рублей, в том числе на закупку музыкальных инструментов — 2 миллиона рублей.
До конца года в Московской области будет открыта еще одна детская школа искусств в Наро-Фоминском городском округе, заключается в материале.