Высокотехнологичную медпомощь получили более 38 тысяч жителей Подмосковья

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С начала года более 38 тысяч жителей Подмосковья получили высокотехнологичную медицинскую помощь, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В 2017 году в федеральных и подмосковных учреждениях здравоохранения высокотехнологичная медицинская помощь оказана 38,3 тысячи жителей Московской области", — сообщила Забралова.

По данным пресс-службы, житель Московской области может получить высокотехнологичную медпомощь (ВМП) как в областном учреждении здравоохранения, так и федеральном. Данный вид помощи финансируется за счет субвенций и межбюджетных трансфертов ФОМС, а также средств субъекта.

"В настоящее время в регионе высокотехнологичную медпомощь оказывает 21 подмосковное учреждение здравоохранения. Например, среди них — МОНИКИ, МОНИИАГ, областной онкодиспансер в Балашихе, госпиталь для ветеранов в Солнечногорском районе. На областном портале госуслуг доступен сервис электронной записи на ВПМ. В 2017 году им воспользовались около 1 тысячи жителей региона", — отметила первый зампред.

Она добавила, что основные объемы ВПМ приходятся на сердечно-сосудистую хирургию, онкологию, травматологию и ортопедию.