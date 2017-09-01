Камеры видеофиксации в Подмосковье интегрируют с информсистемами

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Одной из задач концессионного соглашения по установке камер фотовидеофиксации в Московской области является интеграция с вновь создаваемыми государственными информационными системами и базами данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта региона.

Ранее в четверг "Коммерсант" сообщил, что к концу года количество дорожных камер в Московской области достигнет 1,4 тысячи. Такие амбициозные цели подмосковное правительство ставит в рамках концессионного соглашения с компанией "МВС Груп", которая после установки комплексов будет получать с каждого выписанного и оплаченного штрафа 233 рубля.

Как уточнили в Минтрансе, концессионное соглашение "О создании и эксплуатации системы контроля безопасности дорожного движения в Московской области" между правительством Подмосковья и "МВС Груп" начало действовать 15 марта 2016 года. Камеры фотовидеофиксации находятся в собственности правительства региона и переданы для эксплуатации, содержания и обслуживания компании "МВС Груп".

"В рамках заключенного соглашения, концессионер полностью за свой счет осуществляет все мероприятия, необходимые для эксплуатации систем фиксации… обеспечивает интеграцию с вновь создаваемыми государственными информационными системами и базами данных, позволяющими повысить эффективность использования объекта. Интеграция осуществляется в объеме, требуемом для работоспособности объекта и за счет концессионера", — говорится в сообщении.

Также концессионер обеспечивает поддержание объекта соглашения в исправном состоянии, проводит техническое регламентное обслуживание, ремонты, замены и модернизацию элементов объекта.