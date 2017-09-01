В Подмосковье отменили запись в поликлиники через регистратуру

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С 1 сентября в поликлиниках Московской области отменяется запись к врачу через регистратуру, теперь записаться на прием можно через различные электронные сервисы, сообщает министерство здравоохранения региона.

"Функция записи на плановый прием к врачу с помощью электронных сервисов становится все более востребованной у жителей Московской области. Как показывает статистика, по сравнению с 2016 годом количество уникальных посетителей, записавшихся к врачу через интернет, увеличилось на 617 тысяч человек (+33%). В связи с актуальностью и высокой потребностью у граждан в использовании электронных сервисов увеличено количество талонов, доступных для самозаписи. До 1 сентября 2017 года в учреждениях здравоохранения Московской области будет прекращена запись на плановый прием к врачу через регистратуру", — информирует областное министерство.

Записаться к врачу можно будет несколькими способами: через единый колл-центр губернатора Московской области по номеру 8-800-550-50-30, через областной портал госуслуг или с помощью информационных терминалов в поликлиниках. Это позволит устранить очереди в регистратурах. Как сообщили РИА Новости в областном Минздраве, граждан информировали об отмене записи через регистратуру через рассылку по электронной почте и информационные плакаты в медицинских учреждениях, а также с помощью региональных средств массовой информации.

По данным Минздрава РФ, такая практика распространена среди регионов, где активно развиваются информационные технологии. "Минздрав России проводит большую работу по формированию пациентоориетированной модели поликлиники. Сегодня в Российской Федерации реализуется проект "Бережливая поликлиника". Положительный опыт реализации проекта показал, что достаточно четырех — пяти месяцев, чтобы разделить потоки здоровых и больных пациентов, обеспечить комфортное прохождение диспансеризации (первый этап – за один визит), начать оказывать помощь без очередей (сократив время записи на прием в пять раз, а ожидания приема – в 12 раз), увеличить время непосредственной работы врача с пациентом в два раза", — сообщили в федеральном ведомстве.

Полученные наработки будут использоваться и в рамках реализации приоритетного проекта "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".