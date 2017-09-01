В Подмосковье выделят средства на ликвидацию второй смены в школах

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Основные ресурсы по программе "Образование Подмосковья" будут направляться в муниципалитеты, где школьники учатся во вторую смену, сообщил во время эфира на телеканале "Подмосковье 360" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"У нас есть большие города: Балашиха, Люберцы, Ивантеевка, Подольск, где существует вторая смена. Туда мы сейчас направляем основные ресурсы для того, чтобы там построить новые школы", — сказал Воробьев.

В этом году бюджет программы "Образование Подмосковья" увеличен на 30 миллиардов рублей — до 150 миллиардов рублей. "В рамках президентских программ мы стараемся быть в авангарде этого процесса", — отметил глава региона.

Он напомнил, что самые высокие темпы прироста количества учеников в стране — в Московской области. По данным, приведенным губернатором, в этом учебном году в школы Подмосковья пойдут 40 тысяч новых учеников.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Подмосковье откроются 11 новых школ.