В Одинцовском районе открылась гимназия имени Примакова

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 1 сен — РИА Новости. Гимназия для одаренных детей имени Евгения Примакова открылась в деревне Раздоры Одинцовского района 1 сентября.

"Сегодня мы открываем новую гимназию и намерены здесь дать не только качественное образование, но и дать хорошее воспитание", — сказал на церемонии открытия губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В сопроводительных материалах сообщается, что автономная некоммерческая образовательная организация "Областная гимназия им. Е. М. Примакова" — многофункциональный образовательный центр, включающий школу на 825 мест и детский сад на 390 мест. Общая площадь комплекса 28,9 тысячи квадратных метров. Стоимость строительства объекта составила 2,29 миллиарда рублей.

В гимназии будут обучаться дети от 3 до 16 лет. Обучение билингвальное: на русском и английском языках. Из 131 преподавателя 25 человек являются носителями языка из Америки, Канады, Австралии и Англии.

На открытии гимназии присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он выразил признательность губернатору за инициативу дать учебному заведению имя известного дипломата и государственного деятеля.

Обучение в гимназии будет строиться по системе "школа — вуз" во взаимодействии с ведущими вузами страны: МГУ, МГИМО, ВШЭ, 1-й МГМУ им. Сеченова и др.