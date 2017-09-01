Тема образования в соцсетях обошла тему долгостроев, отметил Воробьев

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Тема образования впервые обошла тему долгостроев и проблему обманутых дольщиков в социальных сетях, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время эфира телеканала "360 Подмосковье", подводя итоги августа.

Из приведенных в эфире цифр следует, что в комментариях, оставленных пользователями соцсетей на страницах Воробьева в августе, на первом месте — строительство новых школ (69 сообщений), на втором — ликвидация второй смены (33), на третьем — очередь в детские сады (12).

Губернатор поздравил жителей региона с наступающим Днем знаний. "Я хочу поздравить всех с наступающим учебным годом. Хочу пожелать успехов, чтобы родители были вовлечены в воспитание и обучение. Поблагодарить и поддержать наших педагогов", — сказал Воробьев в эфире телеканала. Он напомнил, что в 2017 году повышение зарплаты педагогам в Московской области составит 5%, зарплата младшего педагогического персонала в детских садах выросла на 70%.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Московской области примут воспитанников 1,5 тысячи школ и более 2 тысяч детских садов.