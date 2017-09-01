Около трех тысяч обманутых дольщиков Подмосковья получат ключи к концу года

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Порядка 3 тысяч обманутых дольщиков в Подмосковье получат ключи от квартир до конца года, заявил в эфире телеканала "360 Подмосковье" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Данные по проблемным объектам региона привел заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин. "Разработаны дорожные карты. В Балашихе, Пушкине, Домодедове, Ногинске и ряде муниципалитетов будут достроены дома. Всего планируется сдача 19 объектов до конца 2017 года", — сказал он.

Губернатор поручил зампреду уделять таким объектам повышенное внимание. "Прошу очень внимательно следить за процессами и разъяснять тем, кто пострадал от недобросовестных застройщиков и не получит ключи в 2017 году. Если им доходчиво рассказать, показать дорожную карту, то здесь тоже будет понимание жильцов", — заявил Воробьев.

Фомин отметил, что за каждым проблемным объектом будет закреплено ответственное лицо, которое будет следить за исполнением дорожных карт и находиться на связи с инициативной группой дольщиков.