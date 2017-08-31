Касперский откроет математическую гимназию в Реутове в День знаний

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Обучение в математической гимназии на базе реутовской школы №10 будет бесплатным.

Создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский откроет физико-математический класс в школе Реутова 1 сентября. После торжественной линейки Касперский проведет открытый урок на тему кибербезопасности и кадровой нехватки в IT-индустрии. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Реутова Станислава Каторова.

"Физико-математические классы на базе реутовской школы №10 – часть концепции развития Реутова как наукограда России", — отметил Каторов.

Учащиеся старших классов будут учиться на базе школы №10 по программам, согласованным с будущим работодателем. В 2018 году гимназия переедет в новую школу в 10 микрорайоне Реутова.