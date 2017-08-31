Восемь подмосковных школ вошли в рейтинг лучших школ России

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Рейтинг 200 лучших российских школ подготовлен агентством "РАЭКС-Аналитика".

Опубликован список топ-200 российских школ, выпускники которых чаще всего поступают в ведущие вузы страны. В рейтинг вошли восемь школ Московской области, сообщил телеканал "360".

Лучшими школами Московской области назвали: Сергиево-Посадский Физико-математический лицей, физтех-лицей им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, лицей №19 и лицей научно-инженерного профиля в Королеве, школу №6 в Мытищах, физико-математический лицей №5 в Долгопрудном, гимназию "Раменское" и фрязинскую школу №1 с углубленным изучением отдельных предметов.

Впервые в этом году опубликовали рейтинг 50 лучших школ по конкурентоспособности выпускников. Лицей научно-инженерного профиля Королева занял третью строчку в этом списке. В том числе в нем оказались физтех-лицей им. П. Л. Капицы, физико-математический лицей №5, г. в Долгопрудном, Физико-математический лицей в Сергиевом Посаде и школа №6 в Мытищах.