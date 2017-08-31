Показатели смертности от онкозаболеваний снизились в Московской области

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С начала года смертность от этого вида заболеваний в регионе снизилась на четверть.

С начала года в Московской области смертность от онкологических заболеваний уменьшилась на 25%. Об этом со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя подмосковного правительства Ольги Забраловой сообщил телеканала "360".

"Согласно данным Росстата, за семь месяцев 2017 года в Подмосковье показатель смертности от новообразований снизился на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", — отметила Ольга Забралова.

По итогам первых семи месяцев этого года показатели смертности от онкологических заболеваний в Подмосковье стали самыми низкими среди регионов Центрального федерального округа. В России по этому показателю Московская область занимает 19-ю позицию.

"За семь месяцев 2017 года в Подмосковье от онкологии умерло на 2 233 человека меньше чем за аналогичный период 2016 года. Регулярно проверяйте здоровье. В этом году в ходе диспансеризации впервые выявлено 1,7 тысячи случаев онкологических заболеваний, из них 485 случаев рака молочной железы", – добавила Ольга Забралова.

В 2017 году в Московской области заработал новый хирургический корпус в балашихинском онкологическом диспансере. Мощность учреждения после этого увеличилась до 700 коек. До конца года онкорадиолгические центры должны появиться в Балашихе и Подольске. Возводить их будут в рамках государственно-частного партнерства.