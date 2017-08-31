В Подмосковье проведут дни открытых дверей для инновационной молодежи

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) Московской области 1 сентября проведут ряд праздничных мероприятий, приуроченных к началу учебного года, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Цель мероприятий — популяризация научно-технического творчества среди детей и молодежи, уточняется в документе. "Подмосковные ЦМИТы успешно справляются с задачей популяризации среди детей знаний в области технических наук. После летних каникул еще не все определились, чем они будут заниматься, помимо школы. Наша задача — заинтересовать и привлечь детей в уже существующие центры и 4 центра, готовящиеся к открытию", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев, его слова приводятся в релизе.

В Дубне 1 сентября Центр дополнительного образования для детей "Дружба" совместно с ЦМИТ "КилоВАТТ" организуют выставку работ и проектов воспитанников, а также мастер-классы по направлениям технического творчества, развиваемым в центре: "Авиамоделирование" и "Основы промышленного дизайна". В ЦМИТ "ГЕНЕЗИС" (город Дмитров) откроется столярная мастерская "Столярыч", пройдут обзорные экскурсии и презентации проектов, созданных сотрудниками центра и учащимися Дмитровской гимназии "Логос". Открытые уроки в городе Протвино проведут сотрудники ЦМИТ "ТехПроЛаб". Запланированы выставка проектов ЦМИТ и мастер-классы по дизайну.