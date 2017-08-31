Рэп-фестиваль пройдет в Реутове на День города

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Открытый рэп-фестиваль "Rap Fest" пройдет в Реутове в День города 16 сентября, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Фестиваль будет проходить в два этапа. 9 сентября состоится отборочный этап для участников. 16-го сентября в День города состоится финал. "Фестиваль планируем проводить ежегодно", — сообщила начальник отдела культуры и молодежной политики администрации города Анастасия Николаенко, слова которой приводятся в релизе.

Для участия в фестивале необходимо подготовить 2 трека, заполнить заявку в группе Вконтакте Rap Fest. Победители получат призы: одежду от магазина Black Star Wear (проект рэп-исполнителя, выпускника реалити-шоу "Фабрика звезд-4" Тимати — ред.), запись трека в студии медиалаборатории Resonant Arts и съемку клипа.

Открытый молодежный рэп-фестиваль "Rap Fest" в Реутове проводится впервые. В мероприятии примут участие представители компаний, занимающихся производством, распространением и продвижением аудио- и видеозаписей. Мероприятие состоится в городском парке, заключается в сообщении.