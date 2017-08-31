В подмосковных школах 1 сентября будут дежурить 2 тысячи спасателей

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Порядка двух тысяч сотрудников пожарно-спасательных подразделений обеспечат безопасность в школах Московской области в День знаний, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Первого сентября в День знаний во всех школах Подмосковья будут дежурить сотрудники пожарно-спасательных подразделений. В этот день на дежурство в школах и других учебных учреждениях заступит 2 тысячи пожарных и спасателей, а также 600 единиц спецтехники", — сказал Пестов.

В сообщении дополняется, что в обеспечении пожарной безопасности в образовательных учреждениях будут задействованы сотрудники подразделений МЧС России и ГКУ МО "Мособлпожспас".

Пестов подчеркнул, что в преддверии учебного года специалисты пожарно-спасательных подразделений проверили на предмет соблюдения требований пожарной безопасности все 3,8 тысячи образовательных учреждений региона.

В ходе проверок специалисты пожарного надзора проверяли состояние пожарных гидрантов и аварийных выходов, наличие и исправность средств пожаротушения, и соблюдение других обязательных требований, отмечается в материале.

"В течение сентября во всех образовательных учреждениях Московской области будет проведен традиционный месячник безопасности. Будут проведены открытие уроки, в ходе которых специалисты напомнят школьникам основные правила повседневной безопасности, в том числе проведут практические тренировки по организованной эвакуации в случае ЧС. К проведению подобных тренировок необходимо подойти максимально ответственно, ведь они позволяют снизить риски травматизма и гибели учащихся в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", — заключил Пестов.