В Одинцовском районе завершили строительство автосервиса

Работы по заправке кондиционера в автомобиле. Архивное фото

Работы по заправке кондиционера в автомобиле. Архивное фото

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Рабочие завершили строительство торгово-сервисного автомобильного центра на Можайском шоссе в поселке Новоивановское в Одинцовском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

"Новому сервисному центру выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Объект готов к вводу в эксплуатацию", — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

По данным пресс-службы, в двухэтажном здании общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров, разместились торговые и административные помещения, а также сервисный центр по обслуживанию автомобилей.

На прилегающей территории обустроен наземный гараж-стоянка открытого типа, обустроены пешеходные дорожки, выполнено озеленение, дополняется в сообщении.

Финансирование — средства инвестора. Застройщиком на объекте выступает ЗАО "Гема-инвест", заключается в материале.