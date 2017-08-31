В перинатальном центре Щелкова отпраздновали рождение первенца

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Первый ребенок родился в перинатальном центре, построенном в Щелкове по президентской программе, сообщает на своей странице в социальной сети Вконтакте губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Первый ребенок родился в Областном центре материнства и детства в Щелкове. Мои поздравления родителям! Это второй перинатальный центр в рамках президентской программы в Подмосковье", — написал Воробьев.

В комментариях к сообщению глава Щелкова Алексей Валов уточняет, что Щелковский перинатальный центр начал прием пациентов в тестовом режиме по показаниям врачей. "На данный момент ведется прием в женской консультации, в тестовом режиме функционирует родильное отделение. Официальная церемония открытия состоится в ближайшее время", — написал Валов.

Ранее губернатор Подмосковья и вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец посетили перинатальный центр в Наро-Фоминске, открывшийся в июне текущего года. "Мы в августе и сентябре сдаем пять мощных перинатальных центров", — сообщил Воробьев журналистам после мероприятия.