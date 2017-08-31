Основатель "Лаборатории Касперского" откроет гимназию в Реутове

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский 1 сентября откроет в подмосковном Реутове математическую гимназию, созданную на базе школы № 10, говорится на официальном сайте городской администрации Реутова.

"Евгений Касперский откроет физико-математический класс в реутовской школе № 10 1 сентября. Физико-математические классы на базе реутовской школы № 10 — часть концепции развития Реутова как наукограда России. Создатель "Лаборатории Касперского" откроет математическую гимназию 1 сентября", — цитируются в материалах сайта слова главы Реутова Станислава Каторова.

В рамках мероприятия один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности проведет открытый урок для школьников и родителей, уточняется в документе. Касперский, в частности, расскажет о текущих проблемах кибербезопасности в мире и России, о нехватке кадров в IT-индустрии и необходимости готовить кадровый резерв.

В математической гимназии старшеклассники будут учиться на базе школы № 10 по программам, согласованным с будущим работодателем, добавляется в документе. Планируется, что в 2018 году гимназия переедет в новую школу в 10-м микрорайоне Реутова. Обучение в гимназии будет бесплатным.